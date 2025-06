Νέα δημοσιεύματα για Μίτσιτς και Ολυμπιακό – Η θέση των Πειραιωτών

Σερβικό δημοσίευμα… ανάβει φωτιές για τον Ολυμπιακό! Συγκεκριμένα, το «Telesport» παρουσιάζει τους Πειραιώτες ως το φαβορί για την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς! Τι αναφέρουν οι Σέρβοι; Ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει ηγεμονική πρόταση στον έμπειρο γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές οι οποίες θα ανέρχονται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ετήσια, δηλαδή, θα αμείβεται με 4 εκατ. ευρώ. Συνεπώς θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας του μεγάλου λιμανιού!

«Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την υπογραφή του Σέρβου γκαρντ, με τις δύο πλευρές να φέρονται κοντά σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο αξίας € 12.000.000. Μια τελική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, με αισιόδοξα μηνύματα να προέρχονται από πηγές κοντά στον σύλλογο του Πειραιά. Εκτός από τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον για τον πρώην MVP της EuroLeague έχουν δείξει και οι Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας», αναφέρουν στο «Telesport».

🚨BREAKING: Micic to decide his future soon? 👀

Vasilije Micic is one of the most sought-after players in Europe, and the situation may soon reach its conclusion. According to our sources, Olympiacos is currently the frontrunner to sign the Serbian guard, with the two sides… pic.twitter.com/zNS7rUAZFu

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 22, 2025