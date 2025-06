«Thank you, Mr. President»: Το Ισραήλ γεμίζει πινακίδες για να ευχαριστήσει τον Τραμπ

Με δημόσιες δηλώσεις ευγνωμοσύνης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

«Η τολμηρή του απόφαση θα αλλάξει την ιστορία και θα καθορίσει το μέλλον της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής (22/6) πραγματοποιήθηκε «σε πλήρη συντονισμό» με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ενώ αποκάλυψε ότι ο Τραμπ τον ενημέρωσε προσωπικά τηλεφωνικά μόλις ολοκληρώθηκαν οι αεροπορικές επιδρομές.

«Σας υποσχέθηκα πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστραφούν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.

Η ευγνωμοσύνη του Ισραήλ δεν περιορίστηκε σε λόγια. Μεγάλες πινακίδες έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Τελ Αβίβ με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και τη φράση: «Thank you, Mr. President» (ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε).

🇮🇱 A banner with an image of Donald Trump and the words “Thank you, Mr. President” appeared in Tel Aviv .

It was hung as a sign of support after the US strikes on Iran’s nuclear facilities. pic.twitter.com/zckDTPafZ8

— MARIA (@its_maria012) June 22, 2025