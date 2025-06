Τα κράτη του Κόλπου, όπου βρίσκονται πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό του Ιράν που αύξησε την πιθανότητα ενός διευρυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Μπαχρέιν έχει πει στο 70% των κυβερνητικών υπαλλήλων να εργάζονται από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

«Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, προτρέπουμε τους πολίτες και τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τους κύριους δρόμους μόνο όταν είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και για να επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιούν τους δρόμους αποτελεσματικά», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτηση στο X.

In light of recent developments in the regional security situation, we urge citizens and residents to use main roads only when necessary, to maintain public safety and to allow the relevant authorities to use the roads efficiently.

— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 22, 2025