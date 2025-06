Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον η Τεχεράνη μπορεί πλέον να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον για να διαπραγματευθεί μαζί της, μετά το άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC (φωτογραφία, επάνω) – μετά τη συνάντησή του στη Γενεύη της Ελβετίας με τους ΥΠΕΞ της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, αλλά και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας – ο Αραγτσί δεν έκρυψε την αντίληψη που επικρατεί στο Ιράν ότι ενδεχομένως οι ΗΠΑ να χρησιμοποίησαν την πρόταση περί διαπραγματεύσεων για να συγκαλύψουν τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ.

In an exclusive interview with NBC News’ Andrea Mitchell on Friday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said they don’t know how they can trust the US anymore after their “betrayal to diplomacy” pic.twitter.com/BkSJiVaDsq

