Σκληρή κριτική στο Ισραήλ για τους θανάτους των αμάχων, αλλά και για το μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα επιφύλαξε η Κάγια Κάλας. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο, εν όψει της έκθεσης προόδου των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.- Ισραήλ.

Η ομιλία έγινε με αίτημα της ευρωομάδας της Αριστεράς, The Left, για να συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει, αλλά κανείς δεν πρέπει να ζει υπό το καθεστώς τρόμου», είπε η Κάγια Κάλας, η οποία άσκησε κριτική και στη Χαμάς.

Χρησιμοποιώντας πολύ προσεκτικό λεξιλόγιο, η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. είπε ότι «πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Χαμάς, και με αυτή την έννοια ο αραβικός κόσμος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο». Και πρόσθεσε: «Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς πραγματοποίησε τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά αυτό που βλέπουμε στην πράξη από το Ισραήλ υπερβαίνει την αυτοάμυνα». Φράση που προσιδιάζει σε παλαιότερο σχόλιό της ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ ξεπερνούν την αναλογική άμυνα».

Η Κάγια Κάλας επισήμανε ότι το να εμποδίζεται η είσοδος «τροφίμων και φαρμάκων για τους Παλαιστίνιους που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα δεν προστατεύει το Ισραήλ» και ότι «η παράκαμψη των παραδόσεων του ΟΗΕ δεν βοηθά τον λαό».

Αντίθετα, πρόσθεσε, «υπονομεύει δεκαετίες ανθρωπιστικών αρχών».

«Έχουμε έναν απαράδεκτο αριθμό θανάτων», είπε, αναφερόμενη στους περίπου 55.000 νεκρούς στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Και πρόσθεσε: «Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θέλει να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πρέπει να το λέμε με το όνομά του», είπε. Κατηγόρησε δε το Τελ Αβίβ ότι εμποδίζει τις διπλωματικές προσπάθειες της Ε.Ε. για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή», σημείωσε.

Η Ε.Ε., μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, επανεξετάζει επί του παρόντος τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ, έπειτα από αίτημα της πλειοψηφίας των χωρών μελών της. Πρόκειται για συμφωνία που διέπει το εμπόριο και τις πολιτικές σχέσεις και η Κάγια Κάλας αναμένεται να υποβάλει την έκθεση σχετικά με τη διαδικασία αυτή την ερχόμενη Δευτέρα. Η Συμφωνία Σύνδεση επιτάσσει ότι το Ισραήλ πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πλειοψηφία των κρατών-μέλων της Ε.Ε. πλέον αμφισβητεί ότι τηρείται αυτός ο όρος.

«Κάθε μέρα που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, η ανθρωπιά απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Αρκετά πια», είπε η Κάγια Κάλλας. Και κατηγόρησε το Ισραήλ για «δυσανάλογη χρήση βίας», λόγω των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές.

Ωστόσο, αρκετοί ευρωβουλευτές, κυρίως της Αριστεράς και των Φιλελευθέρων, άσκησαν κριτική και στην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Την επίπληξαν γιατί δεν χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. «Αρνείστε σκόπιμα να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον όρο, κυρία Κάλλας», είπε η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί. «Πρέπει να δράσουμε, να προστατεύσουμε, να επιβάλουμε κυρώσεις και να απομακρυνθούμε από τη συνενοχή σας επειδή είστε συνένοχη», πρόσθεσε.

The Left pulled off a coup in the European Parliament today, forcing the EU’s foreign affairs chief Kaja Kallas to speak on a topic she really didn’t want to – genocide.

This is crucial pressure ahead of the Foreign Affairs Council taking place next Monday. pic.twitter.com/tL5uVagmSw

— Manus Carlisle (@manus_carlisle) June 18, 2025