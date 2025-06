Προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Παρί ο Σορτς (vid)

Η Παρί προηγείται 2-0 της Μονακό στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος παίζοντας φοβερό μπάσκετ και έχοντας τον Τι Τζέι Σορτς σε μεγάλα κέφια.

Έβαλε 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο, 28 στην δεύτερη αναμέτρηση στο Παρίσι και στις φαινομενικά τελευταίες του εμφανίσεις με την ομάδα που τον ανέδειξε στο υψηλότερο επίπεδο… λάμπει θέλοντας να κατακτήσει τον τίτλο.

Όπως είναι λίγο πολύ γνωστό, ο Τι Τζέι Σορτς έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίος θα αγωνίζεται από τη σεζόν 2025/26 που έρχεται.

Στη συνέντευξη τύπου μετά τον δεύτερο τελικό εναντίον της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο Σορτς εμμέσως πλην σαφώς είπε ένα αντίο στον κόσμο του Παρισίου για όσα έζησαν μαζί, καθώς ενδεχομένως να ήταν το τελευταίο του ματς στην έδρα της ομάδας.

TJ Shorts, MVP of Game 2 of the French championship finals between Paris and Monaco, speaks out and says it might have been his last game in Paris wearing the Paris Basketball jersey 🏀

TJ Shorts, MVP du match 2 des finales du championnat de France entre Paris et Monaco, prend… pic.twitter.com/Fv8tgUQrUc

