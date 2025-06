Ο Μπίλι Άιντολ θα έπρεπε να είναι νεκρός: Ηρωίνη, κρακ, ατύχημα και Rebel Yell ζωή του πανκ ροκ ειδώλου

Ωμή, ειλικρινής και γεμάτη αποκαλύψεις, η νέα ταινία για τη ζωή του Μπίλι Άιντολ ενθουσίασε το κοινό στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου Tribeca.

Η ταινία, μια «συγκλονιστική» ματιά στη ζωή ενός ανθρώπου που έφτασε στην κορυφή της μουσικής σκηνής ενώ έδωσε πάλη με τους προσωπικούς του δαίμονες ξεπερνώντας τον θάνατο πολλές φορές, έκανε πρεμιέρα και ο Μπίλι Άιντολ ήταν ανάμεσα στο κοινό στην προβολή που τον αποθέωσε.

Ο Γουίλιαμ Μπρόουντ, γνωστός ως Μπίλι Άιντολ, αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μουσικής σκηνής των 80s.

Μετά τη μετακόμισή του στη Νέα Υόρκη το 1981, κατέκτησε την Αμερική με επιτυχίες που άφησαν εποχή, όπως τα Eyes Without a Face, Dancing With Myself, White Wedding και Rebel Yell ενώ η εικόνα του -με το χαρακτηριστικό του μειδίαμα και το επιθετικό ύφος- τον καθιέρωσε ως σύμβολο της άτακτης πανκ ροκ σκηνής. Ωστόσο, ακριβώς όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, πίσω από τη λάμψη ο Άιντολ ζούσε στα όρια.

Ο Άιντολ αφηγείται στο ντοκιμαντέρ την περίοδο εκείνη, όταν ένιωθε ότι είχε πετύχει τους στόχους του και επέστρεφε στην Αγγλία «θριαμβευτής».

«Παραλίγο να τα καταστρέψω όλα» λέει ο ρόκερ για τη μοιραία επιτυχία που τον έριξε στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών, τα οποία, όπως εξηγεί, είχαν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των σταρ της ροκ εκείνη την εποχή.

«Πολλοί από τους ανθρώπους που αγαπούσαμε ήταν όλοι χρήστες ηρωίνης», λέει. «Ο Λου Ριντ έγραψε το τραγούδι ‘Heroin’. Οι New York Dolls ήταν όλοι σχεδόν χρήστες ηρωίνης. Κανείς δεν σκεφτόταν πόσο επικίνδυνο ήταν. Στην πραγματικότητα, σκεφτόμασταν το αντίθετο. Ίσως αυτό να μπορούσε να απελευθερώσει κάτι» λέει.

Ραντεβού με το θάνατο

Μια από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ αφορά την παραλίγο μοιραία υπερβολική δόση ηρωίνης του Άιντολ, το 1984, στο Λονδίνο.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του για να γιορτάσει την επιτυχία του, βρέθηκε με φίλους που είχαν μαζί τους μια εξαιρετικά δυνατή ποικιλία ηρωίνης, γνωστή ως Persian brown. Αφού οι περισσότεροι από την παρέα νύσταξαν από την αρχική δόση, ο Άιντολ και ένας φίλος του, χωρίς να αντιληφθούν τον κίνδυνο, συνέχισαν.

«Βασικά πέθαινα, γινόμουν μπλε» λέει ο Άιντολ. Οι φίλοι του αντέδρασαν άμεσα, βυθίζοντάς τον σε ένα παγωμένο μπάνιο και στη συνέχεια τον έβαλαν να περπατήσει με το ζόρι στην ταράτσα του κτιρίου σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Αυτή η εμπειρία ήταν ένα πρώτο, σκληρό μάθημα για τον Άιντολ, ένα δείγμα του πόσο εύκολα μπορούσε να καταστραφεί η καριέρα και η ζωή του από την εξάρτηση.

Μετά την ηρωίνη, το κρακ

Η μάχη του Άιντολ με τα ναρκωτικά δεν σταμάτησε εκεί. Ενώ προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από αυτήν, στράφηκε στο κρακ, μια ακόμα πιο καταστροφική ουσία.

Ο Άιντολ ζούσε δίπλα στον έμπορο ναρκωτικών του, μια επιλογή που του στοίχισε. Προσπαθώντας να κρυφτεί και να απεξαρτηθεί από την ηρωίνη μετακόμισε σε ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν. «Τότε άρχισα να καπνίζω κρακ», λέει.

Η εμπειρία ήταν εφιαλτική, καθώς έβλεπε και άκουγε πράγματα, βιώνοντας ψευδαισθήσεις. Ο Άιντολ εξομολογήθηκε ότι πλέον είχε μπει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο παράνοια. Οι φίλοι του, ξανά, ήταν η σανίδα σωτηρίας του. Τον έπεισαν να νοσηλευτεί για αποτοξίνωση, και ο πατέρας του ήρθε από το Λονδίνο για να τον βοηθήσει να «καθαρίσει» το σπίτι και τη ζωή του. Σήμερα, ο Άιντολ δηλώνει California sober (όρος για κάποιον που είναι καθαρό από σκληρά ναρκωτικά, αλλά κάνει περιστασιακή χρήση αλκοόλ ή μαριχουάνας).

Η οριστική απεξάρτηση από την ηρωίνη ήρθε μετά από ένα «ξέφρενο» ταξίδι στην Μπανγκόκ το 1989 με τον φίλο του Χάρι Τζόνσον.

Παρά την αρχική πρόθεση για ένα ταξίδι χωρίς ναρκωτικά, σύντομα οι ταξιδιώτες βρέθηκαν να αναζητούν κόκα. Ωστόσο κατέληξαν να κάνουν χρήση ηρωίνης. Ο Άιντολ περιγράφει ότι ζούσε σε μια κατάσταση «ως ζόμπι» και μια περίεργη συνάντηση στον ανελκυστήρα ενός ξενοδοχείου με τον Μελ Γκίμπσον και την οικογένειά του, οι οποίοι τρομοκρατήθηκαν από την κατάστασή του.

Αυτή η εμπειρία, παρά το χάος και τις ζημιές περίπου 75.000 ευρώ σε ξενοδοχείο, λειτούργησε ως η «ασημένια επένδυση», καθώς η φρίκη της τον αποτράπηκε οριστικά από την ηρωίνη. «Ήταν πολύ φρικτή η όλη εμπειρία. Πραγματικά με απέτρεψε», δηλώνει.

Κίνδυνος ακρωτηριασμού και ο Εξολοθρευτής 2

Η ζωή του Μπίλι Άιντολ σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό ατύχημα με μοτοσικλέτα το 1990 στο Χόλιγουντ. Παραβιάζοντας ένα στοπ με τη Harley-Davidson του, ο Άιντολ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Έσπασε το δεξί του πόδι σε σημείο που χρειάστηκε να του τοποθετηθεί μια ατσάλινη ράβδος και έπαθε κάταγμα στον αριστερό καρπό. Το ατύχημα απαιτούσε επτά ώρες χειρουργείου και τον έφερε αντιμέτωπο με την πιθανότητα ακρωτηριασμού.

Το περιστατικό είχε και επαγγελματικές συνέπειες. Ο Άιντολ είχε αρχικά επιλεχθεί να υποδυθεί τον ανταγωνιστή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, τον Τ-1000, στην ταινία Terminator 2: Judgment Day του 1991. Ωστόσο, λόγω του τραυματισμού του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου.

«Κούτσαινα, φρικτά! Οπότε δεν μπορούσα να τρέξω. Αλλά μακάρι να μπορούσα να το είχα κάνει, θα ήταν απίστευτο. Και ποτέ δεν ξέρεις πού θα οδηγούσε αυτό» λέει ο Άιντολ.

Το ατύχημα και η απώλεια λειτούργησαν ως ένα ακόμα κάλεσμα αφύπνισης, ενισχύοντας την απόφασή του να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά μία για πάντα.

Ο άγνωστος γιος

Πέρα από τις επαγγελματικές και προσωπικές του μάχες, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει και μια συγκινητική οικογενειακή ιστορία.

Ο Μπίλι Άιντολ, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, μεγάλωσε τον γιο του Γουίλεμ (36 ετών) με την πρώην σύντροφό του Πέρι Λίστερ και την κόρη του Μπόνι (35 ετών) με την πρώην φίλη του Λίντα Μάθις. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, ανακάλυψε ότι είχε και έναν δεύτερο γιο, τον Μπραντ (39 ετών), από ένα περισταστιακό φλερτ, μια σχέση του ενός Σαββατοκύριακου.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε μέσω ενός τεστ DNA της εταιρείας 23andMe. Ο Μπραντ είχε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι ένας άλλος άντρας ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά όταν το τεστ DNA του τελευταίου δεν έδειξε συγγένεια, ρώτησε τη μητέρα του.

«Είπα, ‘Μαμά, υπάρχει περίπτωση ο Μαρκ να μην είναι ο βιολογικός μου πατέρας;’», θυμάται ο Μπραντ. «Και εκείνη μου λέει, ‘Λοιπόν, είναι αρκετά τρελό, αλλά παλιά, χωρίσαμε και στην πραγματικότητα πέρασα ένα Σαββατοκύριακο με τον Μπίλι Άιντολ’».

Επαναστάτης για πάντα

Στα 69 του χρόνια, ο Μπίλι Άιντολ παραμένει μια δυναμική παρουσία στη μουσική σκηνή. Η πρόσφατη εμφάνισή του μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, όπου έβγαλε την μπλούζα του αποκαλύπτοντας ένα γυμνασμένο κορμί και ερμήνευσε επιτυχίες του, καθώς και ένα νέο τραγούδι, έδειξε ότι αυτός ο πανκ ροκ τύπος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.

Σκηνοθετημένο από τον Γιόνας Άκερλουντ, το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό και animation για να ζωντανέψει τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του Άιντολ, σε μια «ανατριχιαστική» γιορτή της ανθεκτικότητας και του ροκ εν ρολ.