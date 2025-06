«Ο Κίβου θα είναι ο αντικαταστάτης του Ιντζάγκι στην Ίντερ» (pic)

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι αποτελεί παρελθόν από την Ίντερ, αφού πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ. Οι «νερατζούρι» ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους και σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, αυτός θα είναι ένας πρώην παίκτης τους – ο Κρίστιαν Κίβου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δούλευε από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Πάρμα, ενώ στο παρελθόν, είχε εργαστεί στις υποδομές της ομάδας του Μιλάνου (Κ19). Από την Δεύτερα (9/6) πλέον, αναμένεται να… σηκώσει μανίκια και στην αντρική ομάδα.

🚨🇷🇴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Cristian Chivu is Inter’s chosen name to become the new manager, reports @DiMarzio. 🔵⚫️ pic.twitter.com/bAZdCa8prY

— EuroFoot (@eurofootcom) June 5, 2025