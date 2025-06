Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στα ανοιχτά του Μπαλί, όταν ένα τουριστικό σκάφος με 89 επιβάτες –στην πλειονότητά τους ξένοι τουρίστες– άρχισε να βυθίζεται, σπέρνοντας τον πανικό.

Το οχηματαγωγό σκάφος είχε μόλις αναχωρήσει από το νησί Νούσα Λεμπονγκάν, όταν γύρω στις 16:30 τοπική ώρα την Τετάρτη (4/6), ένα μεγάλο κύμα το χτύπησε από πίσω, προκαλώντας εισροή νερού και οδηγώντας το σταδιακά σε βύθιση.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες αποτυπώνουν τον τρόμο: κάποιοι κλωτσούν τα παράθυρα για να τα σπάσουν και να διαφύγουν, ενώ άλλοι ουρλιάζουν ζητώντας βοήθεια. Σε άλλα πλάνα, φαίνονται να πηδούν στη θάλασσα, ενώ από παραπλέοντα σκάφη τους πετούν σχοινιά για να τους διασώσουν.

Chaos at sea: Tourists flee overloaded boat to Nusa Lembongan — has Bali’s paradise been pushed too far? pic.twitter.com/fZqp7qmGvX

