Αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα λένε ότι 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από πυρά των IDF, ενώ περίμεναν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή Αλ Μαουάσι στη Ράφα στα νότια της Λωρίδας.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή Haaretz το περιστατικό σόκαρε κατοίκους και ακτιβιστές, οι οποίοι το περιγράφουν ως «άλλη μια σφαγή», με τη στοχοποίηση απροστάτευτων αμάχων.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά από τότε που ξεκίνησε να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

In pictures: Dozens of Palestinians were killed or injured by Israeli occupation soldiers this morning while waiting for food aid outside the U.S. aid distribution center near Rafah. pic.twitter.com/7uP3cV0uLs

— Quds News Network (@QudsNen) June 3, 2025