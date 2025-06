«Ο Μόντριτς έχει συμφωνήσει με τη Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς, όπως όλα δείχνουν, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «La Republica», έχει ήδη πει το «ναι» στη Μίλαν.

Ο Μόντριτς έκλεισε το κεφάλαιο της παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο 39χρονος μέσος έμεινε ελεύθερος και οι «ροσονέρι» θέλουν να κάνουν το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτησή του.

🚨 AC Milan are seriously considering the signing of Luka Modrić.

Talks ongoing, there’s optimism.

One year contract is ready for Modrić who has already said YES to it. @repubblica pic.twitter.com/UBfCPC7x87

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 3, 2025