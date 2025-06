Mocktail, κορσέδες και καουμπόικα καπέλα – Οι νέες ινφλουένσερ του MAGA ζουν την ανιαρή, χρυσή εποχή τους

Για την ανερχόμενη σκηνή των νεαρών συντηρητικών influencers, τα πράγματα δεν ήταν ποτέ καλύτερα. Ένας ανανεωμένος MAGA συνασπισμός γυναικών που δημιουργούν τόσο lifestyle όσο και πολιτικό περιεχόμενο ετοιμάζεται εδώ και χρόνια, με την υποστήριξη δεξιόστροφων μέσων ενημέρωσης όπως το The Daily Wire και το Turning Point USA.

Αλλά η αυγή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε το προφίλ τους -και τους έδωσε μια σύντομη ανάπαυλα από τη συνήθη κατάσταση οργής τους. Επί του παρόντος, οι γυναίκες της γενιάς Z είναι η ομάδα που είναι πιο δυσαρεστημένη με τον πρόεδρο, ωστόσο το 24% των νέων γυναικών που είναι στο πλευρό του έχει κάποιες πολύ ένθερμες σημαιοφόρους.

Νηφαλιότητα και σχέδιο για νέα γονιμότητα

Για τις συντηρητικές γυναίκες σε όλες τις ΗΠΑ, είναι το καλοκαίρι των mocktail. Για την Alex Clark του Turning Point USA, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ ταιριάζει με τον τρόπο ζωής του MAHA (Make America Healthy Again), και έχει παρουσιάσει πολλές φορές την «συγγραφέα και ειδική στον τρόπο ζωής χωρίς αλκοόλ», Amanda Kuda, ως καλεσμένη στην εκπομπή της, Culture Apothecary.

Αλλά η νηφαλιότητα μπορεί απλώς να είναι στη μόδα επειδή οι συντηρητικοί ινφλουένσερ εργάζονται για να αντιστρέψουν την πτώση της γονιμότητας της Αμερικής.

Η Isabel Brown, συνεργάτης του καταλόγου MAGA PublicSquare, κάνει ένα διάλειμμα από το κανάλι της στο YouTube αφού καλωσόρισε το πρώτο της παιδί στις αρχές Μαΐου, αν και οι αναρτήσεις της στο Instagram εξακολουθούν να αναδεύονται με σχόλια για τους νόμους κατά των τρανς και τις θεαματικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο σύζυγός της, Brock Belcher, εργάζεται στο νέο γραφείο μέσων ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, και όταν η Brown και η κόρη τους, Isla, τον επισκέφθηκαν στη δουλειά λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση της Isla, μοιράστηκε φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Το baby boom του Τραμπ σε πλήρη δράση».

Επιστροφή στο μάθημα οικιακής οικονομίας

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι Bachelor, η Prewett Troutt, η οποία σήμερα είναι οικοδέσποινα του χριστιανικού podcast, Stay True, καλωσόρισε την κόρη της Hosanna τον Ιανουάριο και επέστρεψε στο μικρόφωνο δύο μήνες αργότερα. Τα επεισόδιά της είναι πλέον ένα μείγμα από ανάλαφρα σχόλια για τη ζωή ως γονέας και θανάσιμα σοβαρές συνεντεύξεις για τις προφητείες των έσχατων καιρών.

Η Brett Cooper, η ταχύτατη YouTuber που ξεκίνησε από το The Daily Wire, ανακοίνωσε σε μια ζωντανή εκδήλωση νωρίτερα αυτό το μήνα ότι αυτή και ο σύζυγός της, ο έμπορος και παιδικός της φίλος Alex Tombul, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. «Νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε ότι ο ειδικός καλεσμένος βρίσκεται ήδη στη σκηνή», είπε, προτού γυρίσει για να αποκαλύψει την καμπούρα της.

Η περιοδεία της Cooper θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαίρι, αλλά κατά τα άλλα, γυρίζει την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της από το σπίτι της στο Φράνκλιν του Τενεσί. Τα πρόσφατα επεισόδια περιείχαν βαθιές βουτιές στις φήμες για τον Justin Bieber και μια ειλικρινή λαχτάρα για την επιστροφή του μαθήματος της οικιακής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της, φοράει double-denim outfits, ποζάρει με ζώα και προωθεί τη νέα ταινία των Angel Studios, The Last Rodeo. Την περασμένη εβδομάδα, πήγε για πεζοπορία με καπέλο «Farms over Pharma».

Ο μπαμπάς είναι σπίτι

Τον Ιούνιο, η Clark, η Cooper και η Allie Beth Stuckey, η podcaster που «μισεί την ενσυναίσθηση», έχουν προγραμματίσει να κατέβουν στο Ντάλας για να είναι κεντρικές ομιλητές στη Σύνοδο Κορυφής της ηγεσίας των νέων γυναικών του Turning Point USA. (Το φετινό σλόγκαν; «Καλώς ήρθατε σε ένα μέρος όπου η ζωτικότητα ευδοκιμεί, η θηλυκότητα λάμπει και η αλήθεια υποστηρίζεται»).

Προηγουμένως, ταξίδεψαν σε πιο παραδοσιακά μέρη διακοπών. Η Clark πέρασε λίγο χρόνο στο Μαϊάμι, η Cooper πήγε στη Τζαμάικα, ενώ η Stuckey και ο σύζυγός της γιόρτασαν τη 10η επέτειό τους στο Maui.

Παρόλα αυτά, ο πιο επιθυμητός προορισμός διακοπών είναι προφανής και τώρα, οι επιρροές είναι μια συνεχής παρουσία στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου. Η Paula Scanlan, πρώην κολυμβήτρια του UPenn, η οποία είναι τώρα συνεργάτης στο δεξιό think tank American Principles Project, πήγε στον Λευκό Οίκο για να ελέγξει αν «ο μπαμπάς είναι όντως σπίτι».

Η Paula Scanlan, πρώην κολυμβήτρια του UPenn αποκαλεί τον Τραμπ «μπαμπά»

Κάτω από το πορτραίτο του Τραμπ

Τους τελευταίους μήνες, ο Robert F. Kennedy Jr. διαφημίζει την έκθεσή του MAHA για τα «χρυσά πρότυπα» της θεωρίας του, συλλέγοντας υποστηρικτές στην πορεία του. Τον Απρίλιο, η Vani Hari, η Instagrammer γνωστή και ως Food Babe, φορούσε επιτέθηκε στις χρωστικές ουσίες τροφίμων ντυμένη στα λευκά, σε μια συνέντευξη Τύπου.

Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις 22 Μαΐου για την επίσημη δημοσιοποίηση της έκθεσης, μαζί με την Clark και την πρώην αγωνίστρια του NASCAR* και cheerleader του Τραμπ, τη Danica Patrick. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Patrick και Clark πόζαραν ο καθεμία με ενθουσιασμό κάτω από έναν πίνακα που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με υψωμένη τη γροθιά του μετά την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024.

(*Αμερικάνικο επιχειρηματικό εγχείρημα που εγκρίνει και διέπει πολλαπλές αθλητικές εκδηλώσεις σε αγώνες αυτοκινήτων).

Η Coachella των ακροδεξιών

Το συντηρητικό καλοκαίρι των ινφλουένσερ ξεκινά συνήθως με το φεστιβάλ country μουσικής Stagecoach τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων. Οι χώροι κατασκήνωσης και οι κατοικίες είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται για το μουσικό φεστιβάλ Coachella, αλλά το πολιτικό πρόσημο είναι πολύ διαφορετικό.

Καθώς η δυτική ενδυμασία έγινε μόνιμη τάση της εποχής, influencers όπως η Alix Earle και η Danielle Carolan την έκαναν βασικό στοιχείο των φεστιβαλικών τους ρούχων.

«Φέτος είδαμε δύο μεγάλες τάσεις: ένα μείγμα από κορσέδες, βολάν, φιόγκους και δαντέλες που ταιριάζουν σε μπαργούμαν σαλούν και κομψά crop tops και μίνι φούστες εμπνευσμένες από το Coyote Ugly» γράφει η Erin Vanderhoof στο Vanity Fair.

Η νέα καυτή μάρκα «για μαμάδες» είναι η Bumpsuit, η οποία μόλις παρουσίασε μια συνεργασία με την influencer Lauryn Bosstick του The Skinny Confidential, με μια φωτογράφιση με στόχο την κοιλιά. (Η Bosstick, υποδέχτηκε στο Him and Her Podcast της την Ivanka Trump ως καλεσμένη τον Ιανουάριο).

1.776 συντηρητικά μέλη

Η αρχισυντάκτρια του περιοδικού μόδας The Conservateur, Caroline Downey, κατέλαβε το Butterworth’s, ένα αγαπημένο στέκι των MAGA στην Ουάσινγκτον, για μια βραδιά του Απριλίου που γιόρτασε την πεποίθηση της έκδοσης ότι «η Αμερική είναι και πάλι καυτή».

Λίγο μετά από μια βραδιά στο Carbone Beach στο Μαϊάμι, η δημοσιογράφος πυγμαχίας και πρώην κριτής της Μις Υφήλιος Emily Austin γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της, αποκαλώντας τα «χρυσά γενέθλιά της κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής».

Στη χώρα της Λέσχης Νέων Ρεπουμπλικανών της Νέας Υόρκης, η influencer Raquel Debono ξεκίνησε ένα νέο podcast, το Always Right, με ένα περιεκτικό σλόγκαν: «Όπου τα Reaganomics συναντά τη ρετινόλη». Πρόσφατα, το NYYR Club συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει το γεγονός ότι -σε μια πόλη με πάνω από 8 εκατομμύρια κατοίκους- ένα 1.776ο μέλος εντάχθηκε τελικά στις τάξεις τους.

