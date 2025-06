Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Μονακό, αφού σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο Μάικ Τζέιμς τέθηκε προσωρινά εκτός ομάδας. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, επομένως, θα πορευτεί χωρίς τη συνεισφορά του Μάικ Τζέιμς στα ημιτελικά κόντρα στην Βιλερμπάν.

Mike James has been temporarily and precautionarily suspended due to a violation of the club’s internal regulations, requiring further investigations and the collection of explanations from the individual concerned 🚨 pic.twitter.com/boHomeUU04

