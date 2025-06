Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να ξεκινήσει έναν νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και καλωσορίζει τις προσπάθειες των Κατάρ και Αιγύπτου για να επιλυθούν οι διαφωνίες γύρω από μια πιθανή συμφωνία.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, η Χαμάς είναι πρόθυμη να συζητήσει όλα τα ζητήματα προκειμένου «να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι στόχος των συνομιλιών είναι να τερματιστεί η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να διασφαλιστεί η ευημερία του παλαιστινιακού λαού.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

#BREAKING #Hamas ready for «immediate, indirect» talks for a #ceasefire and hostage deal. The group didn’t confirm it walked back on previous demands deemed unacceptable by #Witkoff #Palestine #Gaza #Israel #MiddleEast https://t.co/cUGML9B05R

— baha (@bahabreaking) June 1, 2025