Δυο άνδρες σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε ισραηλινά πλήγματα σε νότιους τομείς της λιβανικής επικράτειας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ, κινήματος προσκείμενου στο Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον διαφόρων τομέων του νοτίου Λιβάνου.

Israeli forces killed municipal employee in southern Lebanon, not Hezbollah member, Lebanese official confirms

