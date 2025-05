Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό για την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα. Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν επίσης ότι ακόμη έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Το εργοστάσιο στην επαρχία Σαντόνγκ στην Κίνα, το οποίο παρασκευάζει χημικά για ιατρική χρήση και φυτοφάρμακα, απασχολεί προσωπικό 500 ατόμων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 230 πυροσβέστες , με 55 οχήματα. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να γκρεμίσει τα παράθυρα αποθήκης που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από το εργοστάσιο. Κάτοικος της περιοχής είπε ότι σπίτι του σείστηκε από την έκρηξη. Όταν πήγε στο παράθυρό του να δει τι είχε συμβεί, είδε μια ψηλή στήλη καπνού να υψώνεται από το σημείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των επτά χιλιομέτρων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας Gaomi Youdao Chemical Co. Βρίσκεται σε βιομηχανικό πάρκο στην πόλη Weifang. Η εταιρεία είναι ο κορυφαίος παραγωγός φυτοφαρμάκων στον κόσμο, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 11.000 τόνων.

Βίντεο από drone που δημοσιεύτηκε από την κυβερνητική εφημερίδα The Beijing News, έδειξε καπνό να ανεβαίνει από το χημικό εργοστάσιο και από μια δεύτερη, άγνωστη εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση.

Δίπλα από το εργοστάσιο χημικών βρίσκονται και άλλα βιομηχανικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας κλωστοϋφαντουργικής εταιρείας, μιας εταιρείας μηχανημάτων και μιας εταιρείας που κατασκευάζει βιομηχανικά υλικά επικάλυψης.

A deadly explosion hit a workshop at Youdao Chemical in Gaomi, Shandong Province at 11:57am on May 27. As of 7:25pm, 5 people were confirmed dead, 6 missing, and 19 slightly injured. #China #ChemicalExplosion pic.twitter.com/LNAwxzSkx6

