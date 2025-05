Μέσα στον σκοτεινό ρομαντισμό των The Jesus and Mary Chain

Οι The Jesus and Mary Chain, ένα από τα επιδραστικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της εναλλακτικής μουσικής, επιστρέφουν στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 40 ετών πορείας τους.

Η μυθική Σκωτσέζικη μπάντα, των Jim και William Reid βγαίνει και πάλι στον δρόμο, με επιπλέον αφορμή την κυκλοφορία του νέου εξαιρετικού album, Glasgow Eyes. Η αμίμητη on stage ενέργεια, ο αστείρευτος ηλεκτρισμός και ο σκοτεινός ρομαντισμός, όλα δηλαδή τα στοιχεία που κάνουν τους Jesus and Mary Chain μοναδικούς, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, θα μετουσιωθούν σε δύο πολυαναμενόμενες συναυλιακές βραδιές, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Ιουνίου στον χώρο του Gazarte Ground Stage.

Γεννημένοι και μεγαλωμένοι καλλιτεχνικά στην post-punk σκηνή της Σκωτίας τη δεκαετία του ’80, οι The Jesus and Mary Chain μπορούν να υπερηφανεύονται πως άλλαξαν για πάντα την πορεία της εναλλακτικής μουσικής με το επιδραστικό ντεμπούτο Psychocandy του 1985. Με pop μελωδίες, το reverb να πλέκει τις εκλεπτυσμένες ατμόσφαιρές τους και ογκώδη, εκκωφαντικά, παραμορφωμένα walls of sound στην εμπροσθοφυλακή, οι Σκωτσέζοι δημιούργησαν τον ήχο που θα ενέπνεε ολόκληρα μουσικά κινήματα, όπως η shoegaze και το noise rock.

Η δισκογραφική τους πορεία είναι γεμάτη διαχρονικά διαμάντια όπως το Darklands (1987), το Automatic (1989) και το Munki (1998), που τους καθιέρωσαν ως το συγκρότημα που άλλαξε μία για πάντα το τοπίο της rock μουσικής. Η επανένωσή τους ήταν μια από τις μουσικές hot ειδήσεις του 2007, ενώ η συναυλιακή πορεία που την διαδέχτηκε δε, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το όνομά τους, αποδεικνύοντας εκ νέου την τεράστια επιρροή τους στο ροκ στερέωμα.

Το 2024, στην συμπλήρωση των 40 ετών τους, οι The Jesus and Mary Chain, κυκλοφόρησαν το εκπληκτικό Glasgow Eyes, που φτάνοντας μέχρι την θέση 7 των Βρετανικών charts, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το θρυλικό τους status. Ηχογραφημένο στα Castle of Doom Studios των Mogwai, το νέο album διατηρεί ναι μεν το γνώριμο μείγμα μελωδίας και παραμόρφωσης, με το οποίο και πορεύτηκαν τα περασμένα έτη, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα σκοτεινά ηλεκτρονικά στοιχεία και μια αυθόρμητη, σχεδόν jazz αυτσχεδιαστική ενέργεια, που προσδίδει μια φρέσκια πνοή στο εγχείρημα.

Με μια καριέρα που έχει σημαδέψει ολόκληρες γενιές και κουβαλώντας την φήμη ενός live act που σε συνεπαίρνει με την ένταση, το συναίσθημα και την ωμή αλήθεια του, οι The Jesus and Mary Chain δεν πραγματοποιούν απλές συναυλίες, παρά εκκωφαντικές ηχητικές τελετουργίες. Την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Ιουνίου, το κοινό της Αθήνας καλείται να αφεθεί στα υπνωτιστικά ηχητικά κύματα και τους ύμνους των The Jesus and Mary Chain και να βιώσει από κοντά ένα συγκρότημα-θρύλο του εναλλακτικού ήχου.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.