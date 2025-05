Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν παίζω; Θέλω κι εγώ να ρωτήσω τον Μπαρτζώκα…» (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής που έχει τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν εκτός πλάνων και στον ημιτελικό με τη Μονακό.

Ο ομογενής γκαρντ που επέστρεψε στο λιμάνι το περασμένο καλοκαίρι, δεν έχει παίξει πολύ φέτος και στις δηλώσεις που έκανε στο εξωτερικό τόνισε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο που δεν αγωνίζεται καθόλου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ έδωσε τη δική του απάντηση για τον μικρό χρόνο συμμετοχής, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως κι εκείνος θα ήθελε να ρωτήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα γιατί δεν είναι στα πλάνα του τη φετινή σεζόν.

«Γιατί δεν παίζω; Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα, είναι κάτι που θέλω να κάνω κι εγώ…», αναφέρει στο «Basketnews», ο ομογενής γκαρντ που επέστρεψε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντόρσεϊ έχει μόνο έξι εμφανίσεις με την φανέλα των ερυθρόλευκων μετά το Νοέμβριο στη Euroleague, την ώρα που τις προηγούμενες σεζόν αγωνιζόταν αρκετά τόσο με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε όσο και με του Ολυμπιακού στην πρώτη του θητεία στην Ελλάδα.

Tyler Dorsey questioned about his role at Olympiacos and his relationship with coach Bartzokas 🗣️

More about it: https://t.co/JFaUXzaqNl pic.twitter.com/hmB2wRBngV

— BasketNews (@BasketNews_com) May 25, 2025