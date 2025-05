Τρομερό buzzer beater του Ναν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (vid)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με τους Τούρκους να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο +5.

Ο Κέντρικ Ναν έβαλε ένα τρομερό buzzer beater στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις να παίζει εκπληκτική άμυνα πάνω στον MVP της regular season, όμως ο Αμερικανός σκόραρε με υπέροχο τρόπο, ακριβώς με την κόρνα της λήξης.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/o5Knk4EuGQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025