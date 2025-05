Τάπα και κάρφωμα ο Λεσόρ με την επιστροφή του στα παρκέ (vids)

Ο Ματίας Λεσόρ πήρε χρόνο στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Final 4 της Euroleague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και μάλιστα πρόσφερε δύο εντυπωσιακές φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Για την ακρίβεια, ο σέντερ του Παναθηναϊκού έμεινε στο παρκέ για 4.45» και σε αυτό το διάστημα έριξε μία τάπα στην άμυνα και έκανε ένα κάρφωμα από ασίστ του Γκραντ, δείχνοντας πως είναι έτοιμος για να βοηθήσει στον χρόνο που θα τον έχει στο παρκέ ο Εργκίν Αταμάν.

