Στο Ραμπάτ η πέμπτη σύνοδος της Διεθνούς Συμμαχίας για το Παλαιστινιακό

Με τη συμμετοχή άνω των 50 αντιπροσωπειών εξελίσσεται από την Τρίτη στο Ραμπάτ η 5η σύνοδος της Διεθνούς Συμμαχίας για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών στο παλαιστινιακό ζήτημα, με θέμα «Διατήρηση της δυναμικής της ειρηνευτικής διαδικασίας: διδάγματα, επιτυχίες και προοπτικές» .

Η διεθνής αυτή συμμαχία (Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕ και αραβικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, με μέλη χώρες και διεθνείς οργανισμούς και στόχο την προώθηση της υλοποίησης της λύσης των δύο κρατών, ενθαρρύνοντας νέες ιδέες και προωθώντας τον διάλογο.

Η σύνοδος αυτή συνδιοργανώνεται από το Μαρόκο και την Ολλανδία, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνεται απολογισμός των δράσεων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και συζητήσεις για την ανασυγκρότηση της παλαιστινιακής οικονομίας. Τα συμπεράσματά της θα συμπεριληφθούν στις εργασίες της επικείμενης διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη λύση των δύο κρατών, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Ιούνιο.

Στον εναρκτήριο λόγο του, ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, τόνισε ότι η χώρα του, ορμώμενη από την ιστορική της ευθύνη και την προεδρία της Επιτροπής για την Ιερουσαλήμ (Al-Quds Committee), θεωρεί ότι «η λύση των δύο κρατών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή» και είναι «η μόνη επιλογή που δεν έχει χαμένους, γιατί όλοι κερδίζουν: οι Παλαιστίνιοι την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους, οι Ισραηλινοί ασφάλεια και σταθερότητα, η δε ευρύτερη περιοχή, ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο». Οι μόνοι χαμένοι, συμπλήρωσε, είναι «οι εξτρεμιστές, από όπου και αν προέρχονται, γιατί τρέφονται από τη σύγκρουση» και «οι έμποροι συνθημάτων, που ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό χωρίς να του έχουν προσφέρει ένα σακί ρύζι, επιλέγοντας την άνεση της αντιπολίτευσης από την ευθύνη της δράσης».

Η λύση των δύο κρατών δεν είναι ένα κενό νοήματος σλόγκαν ή ένα πρόσχημα για διπλωματικές διαπραγματεύσεις, τόνισε ο μαροκινός ΥΠΕΞ, αλλά ηθική δέσμευση και ρεαλιστική πολιτική επιλογή, που δεν αντέχει αναβολές και καθυστερήσεις: «έγιναν πόλεμοι, όλη αυτή η βία μεταξύ των εμπλεκομένων δεν οδήγησε ποτέ σε ειρήνη ή βιώσιμη ασφάλεια. Σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη η επιλογή αυτή να αποτυπωθεί σε έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφή και υπεύθυνα βήματα». Η λύση αυτή είναι διαχρονική επιλογή της διεθνούς κοινότητας και παραμένει σταθερή πυξίδα προς μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του ζητήματος «με ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», επισημαίνοντας ότι το Μαρόκο ανέκαθεν υποστήριζε αυτή την επιλογή, συχνά σιωπηρά, αλλά σταθερά και αποφασιστικά, με στόχο τη σύγκλιση των απόψεων και γνώμονα μια δίκαιη ειρηνική λύση.

Αναφέρθηκε, δε, και στην ομιλία του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, προς τους άραβες ηγέτες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της 34ης Συνόδου Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στη Βαγδάτη, όπου κατέθεσε τις προτάσεις του για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο, μεταξύ των οποίων άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αντιμετώπιση των συνεπειών των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των κατεδαφίσεων και αναγκαστικών μετακινήσεων.

Στη συνέχεια, ο μαροκινός ΥΠΕΞ, ανέφερε επιγραμματικά τους τρεις άξονες, με βάση τους οποίους προσεγγίζει η Διεθνής Συμμαχία το ζήτημα: αντλώντας εμπειρία από τις επιτυχίες του παρελθόντος, ενισχύοντας θεσμικά την Παλαιστινιακή Αρχή ως «μοναδικό δυνατό εταίρο», και επιδιώκοντας την εδραίωση της οικονομίας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς υγιή οικονομική βάση» και μιλώντας για «οικονομία της ειρήνης». Αναφέρθηκε, δε, και στον οργανισμό Bayt Mal Al Quds Agency, εκτελεστικό βραχίονα της Επιτροπής για την Ιερουσαλήμ, ο οποίος υλοποιεί επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Γάζας, στο πεδίο, και ο οποίος θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της παλαιστινιακής οικονομίας.

Ο επικεφαλής της μαροκινής διπλωματίας κάλεσε τους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν το Compendium, μια σύνοψη με πληροφορίες για το Παλαιστινιακό που θα παρουσιάσουν το Μαρόκο και η Ολλανδία από κοινού, χαιρετίζοντας, παράλληλα, το σημαντικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας, της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμμαχία και εκφράζοντας την αμέριστη υποστήριξη της χώρας του στη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης από αυτές της Διάσκεψης υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα, ενώ έκλεισε λέγοντας ότι «αυτήν την κρίσιμη ιστορική στιγμή, έχουμε την πεποίθηση ότι η συμμαχία μας μπορεί να αποτελέσει μια υποσχόμενη προοπτική, ικανή να εμφυσήσει νέα ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, προτείνοντας συγκεκριμένα μέσα και δράσεις, […] ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη διπλωματική δυναμική για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, ως μοναδική οδός προς μια δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη ειρήνη στο Παλαιστινιακό Ζήτημα».

Παράλληλα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της συνόδου, ο Νάσερ Μπουρίτα δήλωσε ότι το Μαρόκο εργάζεται άοκνα τόσο σε επίπεδο διπλωματικών πρωτοβουλιών, όσο και στο πεδίο, με ανθρωπιστικές δράσεις υπέρ των Παλαιστινίων και ειδικότερα υπέρ των οικογενειών και των παιδιών στην καθημερινότητά τους (τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σχολική εκπαίδευση), ενώ τόνισε ότι η οργάνωση της συνόδου στο Μαρόκο και η ευρεία συμμετοχή χωρών και διεθνών οργανισμών είναι μια ακόμα απόδειξη της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της οποίας χαίρει η χώρα, τόσο από τους εμπλεκόμενους, όσο και από τους φορείς με σημαντική επιρροή στο εν λόγω ζήτημα, υπενθυμίζοντας τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’, ο οποίος έχει ανάγει το Παλαιστινιακό σε εθνικό ζήτημα του Μαρόκου.