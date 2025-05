Οι φρουροί ασφαλείας στα κεντρικά της CIA στη Βιρτζίνια άνοιξαν πυρ τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/5) εναντίον ενός ατόμου.

Η υπηρεσία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «συμβάν ασφαλείας», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το NBC News.

Από το περιστατικό, που σημειώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις της CIA στο Λάνγκλεϊ, τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Είχε προηγηθεί, λίγες μόλις ώρες νωρίτερα, η δολοφονία δύο στελεχών της ισραηλινής πρεσβείας -του Γιαρόν Λισίνσκι και της Σάρα Μίλγκριμ- έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον.

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ

Η αρχηγός της Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Πάμελα Σμιθ, δήλωσε ότι «πριν από τους πυροβολισμούς, ένας ύποπτος παρατηρήθηκε να περπατά έξω από το μουσείο». Πρόσθεσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας τεσσάρων ατόμων, σκοτώνοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα.

«Ο ύποπτος φώναζε, ‘Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη’, ενώ ήταν υπό κράτηση. Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 30χρονος Ελάιας Ροντρίγκεζ από το Σικάγο του Ιλινόις», τόνισε.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Εκπρόσωπος της CIA δήλωσε ότι η κεντρική πύλη είναι προς το παρόν κλειστή και οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

«Υπήρξε ένα περιστατικό ασφαλείας στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι αρχές επιβολής του νόμου έξω από την έδρα της CIA. Η κύρια πύλη παραμένει κλειστή και ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Πρόσθετες πληροφορίες θα δοθούν όταν αυτό κριθεί σκόπιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd.

— CIA (@CIA) May 22, 2025