Ουάσινγκτον: Νεκροί 2 εργαζόμενοι της ισραηλινής πρεσβείας μετά από πυροβολισμούς έξω από το Εβραϊκό Μουσείο

Δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Το μουσείο φιλοξενούσε εκδήλωση της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής την ώρα των πυροβολισμών, σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel.

Δείτε βίντεο:

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον καταγγέλλει τους πυροβολισμούς ως «μια διεφθαρμένη πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας».

«Με το να βλάπτεις διπλωμάτες και την εβραϊκή κοινότητα ξεπερνάς μια κόκκινη γραμμή. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αμερικανικές αρχές θα λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων αυτής της εγκληματικής πράξης», αναφέρει.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών και των εκπροσώπων του – παντού στον κόσμο».

Η υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ επιβεβαίωσε ότι και οι δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον ήταν υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας.

«Διερευνούμε ενεργά και εργαζόμαστε για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για να τις μοιραστούμε. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειες των θυμάτων», γράφει στο Χ.

«Θα φέρουμε αυτόν τον διεφθαρμένο δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης», τονίζει.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.

We will bring this depraved perpetrator to justice.

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025