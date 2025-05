Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι 11άδες του τελικού του Europa League (pics)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ θα μονομαχήσουν σήμερα στις 22:00 για την κατάκτηση του UEFA Europa League και την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ και ο Άγγελος Ποστεκόγλου, μετά την πολύ κακή τους σεζόν στην Premier League, η κατάκτηση του Europa League θα είναι καθοριστική για το αν θα συνεχίσουν και του χρόνου στον πάγκο των ομάδων τους.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αμορίμ): Ονάνα, Μαγκουάιρ, Γιορό, Μαζράουι, Σο, Ντοργκού, Καζεμίρο, Φερνάντες, Ντιαλό, Μάουντ, Χόιλιουντ.

It’s all led to this.

Do us proud, Reds ✊#MUFC || #UELfinal

— Manchester United (@ManUtd) May 21, 2025