ΗΠΑ: Αποζημίωση σε οικογένεια γυναίκας που σκοτώθηκε κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο [βίντεο]

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να καταβληθεί ποσό σχεδόν πέντε εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια γυναίκας, βετεράνου της πολεμικής αεροπορίας, η οποία είχε σκοτωθεί από αστυνομικό την 6η Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια της εφόδου στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Washington Post.

Η Άσλι Μπάμπιτ σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να σκαρφαλώσει για να μπει στο γραφείο της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, εν μέσω της εισβολής στο Καπιτώλιο από έξαλλο πλήθος οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ήθελε να ακυρωθεί η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Η οικογένειά της προσέφυγε στη δικαιοσύνη την περασμένη χρονιά ζητώντας αποζημίωση 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αναμενόταν να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να κάνει πίσω μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.

Κλείστηκε εξωδικαστική συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει τελικά την καταβολή σχεδόν πέντε εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια Μπάμπιτ, σύμφωνα με τη Washington Post, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες για την υπόθεση.

🚨 #BREAKING: The Trump administration has agreed to a $5 MILLION settlement with the family of Ashli Babbitt

Babbitt was kiIIed in cold blood by Michael Byrd

Now, time to ARREST Byrd for murder! pic.twitter.com/BJTzHW09Sz

— Nick Sortor (@nicksortor) May 19, 2025