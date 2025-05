Μπάιντεν: «Περαστικά και ταχεία ανάρρωση» ευχήθηκε ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ – Ανακοίνωση Χάρις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την θλίψη του χθες Κυριακή μετά τη μετάδοση της είδησης ότι ο προκάτοχός του, Δημοκρατικός, Τζο Μπάιντεν, πάσχει από επιθετικής μορφής καρκίνο του προστάτη με μετάσταση στα οστά.

«Η Μελάνια κι εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025