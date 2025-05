Κρίσιμη συνάντηση του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς μέσα στη βδομάδα

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισαν τον αποκλεισμό από τα play off πολύ νωρίς από τους Πέισερς και έχουν μπει ήδη στην επόμενη μέρα, με τις συζητήσεις για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Σύμφωνα με τον πολύ έγκυρο ρεπόρτερ Κρις Χέινς, ο Greek Freak είχε επαφή με τη διοίκηση της ομάδας και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στα μέσα αυτής, θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση των δύο πλευρών.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ θέλει να δει ποιο είναι το πλάνο του οργανισμού για το μέλλον και την ίδια στιγμή θέλει να βρίσκεται σε μια ανταγωνιστική ομάδα, που θα μπορεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα και θα του παρέχει την πλαισίωση για να τα καταφέρει.

«Μου είπαν πως οι Μπακς επικοινώνησαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μία συνάντηση αναμένεται να προγραμματιστεί για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Εκεί ο Γιάννης θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για την κατεύθυνση της ομάδας». Γνωρίζοντας τον Γιάννη, έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές που έχουμε στην λίγκα, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Θέλει να κερδίσει πολλά πρωταθλήματα. Αυτό θέλει να κάνει. Να είναι σε θέση να παίζει σε μία ομάδα που έχει την ευκαιρία να παλέψει για τον τίτλο. Θα είναι πολύ σημαντική η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέινς.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης από την στιγμή που έγινε ντραφτ το 2013 στους Μπακς, μέχρι και σήμερα, δεν έχει αγωνιστεί σε καμία άλλη ομάδα πέρα από το Μιλγουόκι. Όλα αυτά τα 12 χρόνια είναι πιστά δίπλα στους Μπακς, στις δύσκολες σεζόν, όπως η φετινή, αλλά και στις χρονιές που στέφθηκε πρωταθλητής του NBA, όπως το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να έχει εγγυημένο συμβόλαιο με τους Μπακς μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27, με οψιόν από τη δική του πλευρά για τη σεζόν 2027-28, και χωρίς κάποιο περιορισμό όσον αφορά στις ανταλλαγές.

BREAKING: Bucks make contact with Giannis Antetokounmpo and now very crucial meeting is scheduled for next week, sources tell me. On latest Haynes Briefs episode, details on how this came about and what happens from here. #haynesbriefshttps://t.co/fJZS1NEi2t pic.twitter.com/hyxEQnghzg

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 18, 2025