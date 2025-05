Μπάρκλεϊ και Χάουαρντ παροτρύνουν τον Αντετοκούνμπο να μείνει στους Μπακς (vid)

Το τελευταίο διάστημα έχει… σηκωθεί πολλή συζήτηση για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ειδικά μετά την ανάρτηση του Σαμς Σαράνια πως εξετάζει όλες τις επιλογές του, ακόμα και να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς ύστερα από 12 χρόνια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον συμβουλεύουν να δοκιμάσει κάτι καινούργιο στην καριέρα του, ωστόσο υπάρχουν κι αυτοί που τονίζουν πως ο «Greek Freak» πρέπει να παραμείνει κάτοικος Ουισκόνσιν και να συνεχίζει να παλεύει για τα «ελάφια».

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Ντουάιτ Χάουαρντ, οι οποίοι μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «ΤΝΤ», ξεκαθάρισαν τη θέση τους και παρότρυναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην φύγει συνεχίζοντας να… χτίζει τον «θρύλο» του στους Μπακς.

«He don’t have to move. I would love to see him spend his entire career in Milwaukee» 🗣

Chuck has thoughts on the narrative shifts involving ring culture and team loyalty pic.twitter.com/RymC4zd0uc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 14, 2025