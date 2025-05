Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατήγγειλε σήμερα το Ισραήλ ότι δημιουργεί τις συνθήκες για «μια εσκεμμένη ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατηγορούν το Ισραήλ ότι προσπαθεί να συνδέσει την παροχή της βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη με τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.

«Γινόμαστε μάρτυρες της δημιουργίας των συνθηκών για το ξερίζωμα των Παλαιστινίων από τη Γάζα», κατήγγειλε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

