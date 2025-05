Η Κίνα ζητά από το Ισραήλ να άρει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας που είναι σε ισχύ από τις 2 Μαρτίου, πριν ακόμη το Τελ Αβίβ «σπάσει» την εκεχειρία και ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Ο Φου Κονγκ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η Γάζα «έχει μετατραπεί σε κόλαση» και σημείωσε ότι ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας, γνωστός ως IPC, έχει προειδοποιήσει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός του θύλακα υποφέρει από σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

«Το Ισραήλ πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως κατοχική δύναμη βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αίροντας αμέσως τον αποκλεισμό και αποκαθιστώντας την πλήρη πρόσβαση στις προμήθειες», τόνισε ο Κινέζος αξιωματούχος.

Ο Φου, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «μια συγκεκριμένη χώρα πρότεινε το λεγόμενο σχέδιο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας». Σημείωσε ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ το έχουν «απορρίψει κατηγορηματικά».

«Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο και οι αρχές της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

