Δράση, δράμα, δυστοπία και νεοϋορκέζικο reboot για έναν ξεχωριστό Μάιο

Και τώρα που μπήκε ένας από τους πιο όμορφους μήνες του χρόνου, τι βλέπουμε; Οι προτάσεις και αυτόν τον μήνα είναι για όλα τα γούστα, προτάσεις που σκοράρουν ψηλά σε ενδιαφέρον, πλοκή και κριτικές. Από την δράση και τα μυστικά της δεκαετίας του ’70 στο Duster, μέχρι τα σουρεαλιστικά κοινωνικά πειράματα του The Rehearsal, και από τις urban αναζητήσεις της ωριμότητας στο λαμπερό πάντα And Just Like That μέχρι το δυστοπικό εφιαλτικό μέλλον του Arcadia, και, τέλος, την πραγματική ιστορία που συγκλόνισε την Αμερική στο A Good American Family. Πολλά τα συναισθήματα, πολλές οι σκέψεις και ποιοτική ψυχαγωγία από τους μαιτρ του είδους (τους).

Duster

Αν τα «desert-noir» σας γοητεύουν τότε διαβάστε με προσοχή παρακάτω: Ένας φυγάς που όλο τρέχει. Μια πράκτορας του FBI αποφασισμένη να γκρεμίσει ένα επικίνδυνο εγκληματικό δίκτυο κάπου στη νοτιοδυτική Αμερική. Καλωσήρθατε στο «Duster», τη νέα σειρά που υπόσχεται να μας καθηλώσει από την πρώτη κιόλας σκηνή.

Έχοντας τη σφραγίδα του γνώστη J.J. Abrams (LOST, Alias) και της LaToya Morgan (Shameless, The Walking Dead) και με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο μας Josh Holloway, το «Duster» καταφθάνει δυναμικά στη μικρή οθόνη ως η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση της σεζόν.

Μια παραγωγή Max Original, που κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου αποκλειστικά στο Vodafone TV, προσφέροντας ανατροπές και ένταση ώστε να μην πλήξουμε ούτε στιγμή.

Πάμε τώρα στην ιστορία: Βρισκόμαστε στο 1972. Εκεί, ο Jim (Josh Holloway), ένας παράτολμος οδηγός που ειδικεύεται σε αποδράσεις, θα βρεθεί με τη Nina (Rachel Hilson), την πρώτη μαύρη γυναίκα πράκτορα του FBI, η οποία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει το εγκληματικό συνδικάτο του οποίου ηγείται ο σκληρός Ezra (Keith David).

Όπως θα περίμενε κανείς, η σχέση του Jim και της Nina είναι εκρηκτική και γεμάτη με αντιφάσεις, καθώς παλεύουν ανάμεσα στο καθήκον, την επιβίωση και τη δικαιοσύνη.

Επειδή τότε όπως και τώρα ο κόσμος δεν είναι είτε άσπρος, είτε μαύρος, η σειρά εξερευνά σε βάθος τις ηθικές πολυπλοκότητες των επιλογών τους.

Από το τρέιλερ ήδη, αυτή η επιτυχημένη αναπαράσταση της δεκαετίας του ’70 που δίνει αν όχι ενισχύει τη ρετρό ατμόσφαιρα και τη γοητεία της σειράς, μας έχει κερδίσει.

Αν είσαι και εσύ φαν της δράσης, των αστυνομικών δραμάτων, των πολύπλοκων χαρακτήρων και της αυθεντικής ατμόσφαιρας, τότε το «Duster» είναι η επόμενη σειρά που θα δεις.

Το νέο Max Original κάνει πρεμιέρα από τη Max 16/05 αποκλειστικά στη χώρα μας στο Vodafone TV και με ένα νέο επεισόδιο να κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα μέχρι τις 3 Ιουλίου.

The Rehearsal

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν λες συνεχώς το ίδιο πράγμα, άσχετα αν είναι αλήθεια ή ψέμα, στο τέλος θα το πιστέψεις. Πόσο πραγματική άρα μπορεί να είναι η αλήθεια όταν την προβάρεις ξανά και ξανά;

Ο λόγος για το αντισυμβατικό σε όλα του The Rehearsal, μια πρωτοποριακή docu-comedy σειρά, που σκοράρει πολύ ψηλά σε όλες τις πλατφόρμες. Αν δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας μέχρι τώρα, ήρθε η ώρα να το γνωρίσετε, καθότι επιστρέφει με 2η σεζόν αποκλειστικά στο Vodafone TV, μέσω της πλατφόρμας Max. Και οι δύο σεζόν είναι διαθέσιμες για θέαση και συζήτηση στη συνέχεια.

Ο Nathan Fielder συνεχίζει να μας ξεναγεί στα άδυτα του ελέγχου, της προετοιμασίας και της αμηχανίας της ανθρώπινης ύπαρξης. Το πρότζεκτ αυτό είναι μία μοναδική προσέγγιση στην προετοιμασία για τις αβεβαιότητες της ζωής. Εξερευνά την ανθρώπινη συμπεριφορά με χιούμορ και βάθος, θέτοντας ερωτήματα για την ηθική, την ταυτότητα και την ανάγκη για έλεγχο.

Στο «The Rehearsal», ο Φίλντερ υποδύεται τον ίδιο -ή έστω μία εκδοχή του εαυτού του- και βοηθά καθημερινούς ανθρώπους να προετοιμαστούν για κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Όχι δεν το παίζει life coach όπως πιθανά πάει ο νους σας, αυτό το κάνει χτίζοντας περίπλοκες προσομοιώσεις με ηθοποιούς, σκηνικά και εναλλακτικά σενάρια που θυμίζουν σκηνοθετημένη ζωή.

Με την πρώτη σεζόν μάθαμε τι γίνεται όταν μπορείς να προβάρεις μια δύσκολη συζήτηση ή μια συναισθηματική απόφαση προκειμένου να φτιάξεις μία νέα καλύτερη ζωή. Η δεύτερη σεζόν πηγαίνει ακόμη πιο βαθιά, εξερευνώντας τη λογοκρισία, την ιστορική μνήμη, και τον ρόλο των media.

Κάποιοι θα ενοχληθούν, κάποιοι θα καταλάβουν, κάποιοι θα προβληματιστούν. Ο καλλιτέχνης μάλλον ήθελε να τα πάθουμε όλα αυτά. Οπότε, αν είστε τολμηροί και ψάχνετε κάτι άλλο στην τηλεόραση, δείτε αυτό που δεν τη θυμίζει καθόλου.

And Just Like That s3

Εντάξει κορίτσια, μεγαλοκορίτσια και τρέντι αγόρια. Οι ιστορίες τους φαίνεται να μην τελειώνουν ποτέ και εμάς δεν μας χαλάει καθόλου. Γιατί υπάρχουν αυτές οι στιγμές μέσα στον χρόνο που θέλεις να δεις κάτι ανάλαφρο, πασπαλισμένο με νιουγιορκέζικη χρυσόσκονη. Και επειδή πάντα ήθελες να πας στη Νέα Υόρκη ή να ξαναπάς με την πρώτη ευκαιρία, αυτή είναι η κλασική σειρά που την αποθεώνει.

Στην 3η σεζόν του «And Just Like That…», το θέμα μας είναι η αναγέννηση (όπως λέμε νέα ξεκινήματα), ακόμα και αν έχουμε διανύσει μισό αιώνα ζωής. Αν αισθάνεστε ότι έχετε ανάγκη από αλλαγές στη ζωή σας, τότε αυτός ο κύκλος θα σας ταξιδέψει και ίσως σας δώσει και καμία ιδέα. Που ξέρετε;

Από τις 30 Μαΐου αποκλειστικά στο Vodafone TV μέσω της Max, οι Carrie, Miranda και Charlotte επιστρέφουν πιο ώριμες και πιο έτοιμες να τα κάνουν όλα αλλιώς.

Η πρωταγωνίστρια και fashion icon Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) κάνει reboot με ένα νέο σπίτι στο Gramercy Park, δοκιμάζει νέα συγγραφική απόπειρα αλλά και μία ρομαντική ιστορία με τον… Aidan (John Corbett)! Ένα στόρι που περιγράφεται με μια λέξη: «περίπλοκο».

Η πιο εσωστρεφής Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της μέσα από νέες επαγγελματικές και συναισθηματικές διαδρομές, ενώ η Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα σπίτι με δύο έφηβες και μια καριέρα που αναγεννιέται.

Περνάμε λοιπόν σε μία νέα φάση της ιστορίας αυτών των γυναικών, μίας ιστορίας που σε αυτή τη σεζόν θα λείπουν κάποιοι χαρακτήρες και θα εμφανιστούν νέοι για να αναστατώσουν λίγο τα πράγματα.

Με 12 επεισόδια και το πρώτο με τίτλο «Outlook Good», η σειρά υπόσχεται να είναι μια ώριμη ματιά στη συνεχή εξέλιξη των χαρακτήρων, πάντα με χιούμορ, άφθονη μόδα, πιστή φιλία και τα καρδιοχτύπια που επιστρέφουν.

Σε αυτή τη σεζόν, η ζωή δεν συνεχίζεται απλώς αλλά ξεκινά από την αρχή, and just like that.

Arcadia

Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον, σε έναν όμως δυστοπικό παράξενο κόσμο όπου κάθε πολίτης αξιολογείται μέσω ενός «πολίτη-σκορ», ενός προσωπικού δείκτη δηλαδή που καθορίζει αν αξίζεις πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση ή ακόμα και στην ίδια τη ζωή.

Στο επίκεντρο της ιστορίας μας, βρίσκεται η οικογένεια Hendriks. Όταν ο πατέρας, Pieter (Gene Bervoets), παραποιεί τα σκορ των παιδιών του προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον, η πράξη του μαθαίνεται προκαλώντας την οργή του συστήματος. Τελικά, εκείνος εξορίζεται στον επικίνδυνο «Εξωτερικό Κόσμο», και η υπόλοιπη οικογένεια γίνεται στόχος στιγματισμού και ποινών από μία κοινωνία που κάποτε τους ευνοούσε.

Αν είστε φαν της επιστημονικής φαντασίας με κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις και έντονα ηθικά διλήμματα, το Arcadia αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Η σειρά αυτή συνδυάζει την υψηλή αισθητική του ευρωπαϊκού δράματος με τα σφιχτά αφηγηματικά εργαλεία ενός κοινωνικού θρίλερ.

Δημιουργός της ιστορίας αυτής ο Philippe De Schepper, παρέα με ένα καστ γεμάτο ερμηνείες ουσίας από τους Monic Hendrickx, Lynn Van Royen, Maarten Heijmans και πολλούς άλλους.

Το Arcadia είναι η σειρά που θα συζητάτε με τους φίλους σας, γιατί πέρα από ψυχαγωγία προσφέρει μπόλικη τροφή για σκέψη. Πόσο αξίζει η κοινωνική σταθερότητα; Τι είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε για αυτήν; Ποιος αποφασίζει ποιο είναι το σωστό; Σε έναν κόσμο απόλυτης επιτήρησης, πώς εννοιολογείται η ηθική και η ελευθερία;

Το Arcadia ρίχνει φως στην πιο σκοτεινή πλευρά της τεχνολογικής ουτοπίας. Η νέα δυστοπική βελγο-ολλανδική επιστημονικής φαντασίας παραγωγή του Viaplay, διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV, είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως η «τάξη» έχει κόστος.

Α good American Family

Τι σημαίνει «καλή οικογένεια»; Και πόσο εύκολα μπορεί να καταρρεύσει ο χαρακτηρισμός ως «καλής» όταν τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται;

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκονται οι Kristine (Ellen Pompeo) και Michael Barnett (Mark Duplass), ένα τυπικό μάλλον ζευγάρι από την αμερικανική ενδοχώρα που αποφασίζει να υιοθετήσει την Natalia Grace (Imogen Faith Reid), ένα κορίτσι με νανισμό.

Όμως, πόσα αλήθεια γνώριζαν για αυτό το παιδί όταν το πήραν στο σπίτι τους; Το αρχικό παραμύθι άρχισε να απογυμνώνεται όταν οι υποψίες για την πραγματική ηλικία και την ταυτότητά της άρχισαν να πυκνώνουν, μετατρέποντάς το σε εφιάλτη.

Η σειρά εξερευνά το εύθραυστο όριο ανάμεσα στην αλήθεια και την εξαπάτηση, στην αγάπη και τον φόβο, με φόντο τις νομικές διαμάχες και τη δημόσια κατακραυγή.

Ο Dulé Hill, η Sarayu Blue και η Christina Hendricks εμπλουτίζουν το καστ, σε μια ιστορία που δεν μπορείς εύκολα να χαρακτηρίσεις τους ήρωες ως καλούς ή κακούς, γιατί το ψέμα πότε αλήθεια συγχωρείται;

Δημιουργός η Katie Robbins και υπό τη σκηνοθετική ματιά της Liz Garbus και άλλων, η σειρά των οκτώ επεισοδίων προκαλεί και προβληματίζει. Γιατί δεν είναι απλώς ένα ακόμη δράμα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Είναι μία δύσκολη εξερεύνηση του τι σημαίνει εμπιστοσύνη, οικογένεια, στο πλαίσιο της καθαγιασμένης αμερικανικής ταυτότητας.

Η συγκλονιστική δραματική μίνι σειρά του Hulu, «Good American Family», διαθέσιμη τώρα στο Disney+ μέσω του Vodafone TV, βάζει τους θεατές στη δίνη μιας απίστευτης αληθινής ιστορίας που ανατρέπει κάθε σκέψη και προσδοκία.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι διαθέσιμες στο Vodafone TV, την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όσους λατρεύουν να παρακολουθούν ό,τι πιο δημοφιλές – βραβευμένο – αγαπημένο κυκλοφορεί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας MAX μαζί με το δημοφιλές περιεχόμενο από το Disney+ &Viaplay είναι μαζί σε ένα μέρος.

Μπορείς τώρα να αποκτήσεις το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία μόνο με 9,99€/μήνα

ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή.

Ό,τι κι αν επιλέξεις απολαμβάνεις όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV.

Και μη ξεχνάς – με κάθε νέα σύνδεση αποκτάς το νέο Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκεις εύκολα και απλά αυτό που θέλεις να παρακολουθήσεις.