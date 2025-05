«Οι Ουκρανοί θα ήθελαν να κάνουν κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία δεν είναι υπέρ του Κιέβου, εκτίμησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Τη συνέντευξή του αναμεταδίδει και το ρωσικό TASS.

«Γνωρίζαμε ότι η Ρωσία θα ζητούσε πάρα πολλά, επειδή η ρωσική αντίληψη για τον πόλεμο είναι ότι επί του εδάφους κερδίζουν», δήλωσε ο Βανς στη συνέντευξή του στο αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Φυσικά, οι Ουκρανοί θα ήθελαν να κάνουν κατάπαυση του πυρός και εν μέρει τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για τους Ουκρανούς τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στον Τζο Μπάιντεν.

VP VANCE: «If we just did the opposite of what Joe Biden did, I think we’d have one of the most successful foreign policy administrations in a very long time.» pic.twitter.com/rCemzHtmWp

— Fox News (@FoxNews) May 8, 2025