Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα τελέσει λειτουργία σήμερα Παρασκευή 9 Μαΐου, μια ημέρα μετά την εκλογή του στην κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, γεννημένος στο Σικάγο το 1955, έγινε ο πρώτος Αμερικανός που εκλέγεται ποντίφικας.

Στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (12:00 η ώρα Ελλάδας), ο νέος Πάπας θα επιστρέψει στην Καπέλα Σιξτίνα και θα τελέσει μια ιδιωτική λειτουργία με τους καρδινάλιους που θα μεταδοθεί από το Βατικανό, εκφωνώντας την πολυαναμενόμενη πρώτη του ομιλία ως Πάπας, όπως αναφέρει το AFP.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές χειροκρότησαν τον Πάπα Λέοντα όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου χθες το βράδυ, αλλά πολλοί δεν ήξεραν ποιος ήταν.

Pope Leo XIV greeted the city of Rome and the world at his first appearance as the Successor of Peter from the central balcony of St. Peter’s Basilica.

«Peace be with you! Dearest brothers and sisters, this was the first greeting of the risen Christ, the good shepherd, who gave… pic.twitter.com/AqJcOpK5Ge

