Η φωτογραφία που προκάλεσε χαμό: Όταν η απόσταση Γης – Σελήνης κόβει την ανάσα

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία που αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματική απόσταση Γης και Σελήνης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες με το στόμα ανοιχτό.

Η εικόνα, που αναδημοσιεύτηκε στην κοινότητα SpacePorn του Reddit, έχει γίνει viral, προκαλώντας δέος και υπαρξιακούς προβληματισμούς.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε το διαστημικό σκάφος OSIRIS-REx της NASA στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, σε απόσταση 1,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Στο κάδρο διακρίνονται τόσο ο πλανήτης μας όσο και η Σελήνη, σε μια απεικόνιση που ξεπερνά κάθε προσδοκία για το πόσο πραγματικά «μακριά» βρίσκονται.

Η λήψη έγινε από την κάμερα NavCam 1 — μία από τις τρεις του συστήματος “Touch-and-Go” — και είχε διττό σκοπό: όχι μόνο να εντυπωσιάσει το κοινό, αλλά κυρίως να δοκιμάσει τα συστήματα πλοήγησης του σκάφους στην αποστολή του προς τον αστεροειδή Bennu. Η αποστολή, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 από το Cape Canaveral, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2023 με την επιστροφή δειγμάτων από τον διαστημικό βράχο.

Η απόσταση ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη φτάνει τα 401.200 χιλιόμετρα — ένας αριθμός που δύσκολα μεταφράζεται οπτικά. Κι όμως, αυτή η φωτογραφία το κατάφερε. «Η πραγματική απόσταση Γης-Σελήνης που είδε το σκάφος OSIRIS-REx», έγραψε ο χρήστης που την ανέβασε στο Reddit, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις.

Posts from the spaceporn

community on Reddit