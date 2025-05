Η ανακοίνωση του Άρνολντ, ο μεγάλος θυμός κι ένα βίντεο που κάνει «θραύση»

Δεν ήταν βέβαια μυστικό ότι ο Αλεξάντερ Άρνολντ θα αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, αλλά όπως και να το κάνουμε η επισημοποίηση του «χωρισμού» με την δήλωση του διεθνούς άσου, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του αγγλικού συλλόγου.

Ο Άρνολντ αποχωρεί μετά από 20 χρόνια στο Άνφιλντ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης, άσχετα με το αν στην δήλωση που έκανε δεν είπε λέξη για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ήταν μια δήλωση που σκοπό είχε να μετριάσει την απογοήτευση των οπαδών των «κόκκινων», αλλά αν κρίνει κάποιος από τις αντιδράσεις που υπήρξαν, ο στόχος δεν επιτεύχθηκε.

