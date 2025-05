Εντείνει τις επιθέσεις του στη Συρία το Ισραήλ που εξαπέλυσε τη νύχτα πάνω από 20 βομβαρδισμούς . Πρόκειται για τη σφοδρότερη επίθεση από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα.

«Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν», σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έπληξαν την Ντεράα, κοντά στη Δαμασκό, καθώς και τις επαρχίες Χάμα και Λαττάκεια.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση, λέγοντας πως έπληξε στρατιωτικές υποδομές κοντά στη Δαμασκό.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δείχνουν εικόνες βομβαρδισμού της Συρίας.

Syrian news now reporting that IDF helicopters landed in Suweida carrying Druze IDF doctors and reportedly ammunition to support the Druze against jihadist militias attempting to genocide their community.

Meanwhile IDF continues strikes across Syria

