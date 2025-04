Σε προειδοποιητικό πλήγμα κατά «εξτρεμιστών» στη Συρία προχώρησε το Ισραήλ, καθώς ετοιμαζόταν επίθεση σε μέλη της μειονότητας των Δρούζων στην πόλη Σαχνάγια, στα προάστια της Δαμασκού. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή δήλωσή του με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Εν τω μεταξύ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την ίδια ώρα το σφυροκόπημα της Γάζας, ενώ έχει σταματήσει η είσοδος κάθε βοήθειας στον θύλακα για 60 ημέρες, με τις οργανώσεις αρωγής να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, αναφέρει το New Arab.

Σε περιοχές κοντά στη Δαμασκό όπου ζουν κυρίως Δρούζοι έχει σημειωθεί τις τελευταίες μέρες έκρηξη φονικής θρησκευτικής βίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συγκρούσεις με σουνίτες μουσουλμάνους έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους στη Σαχνάγια. «Δεν κοιμηθήκαμε τη νύχτα, βλήματα όλμων έπεφταν πάνω στα σπίτια μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμερ Ραφάα.

«Πού είναι οι αρχές; Τις ικετεύουμε να αναλάβουν το ρόλο τους. Άνθρωποι πεθαίνουν και έχουμε τραυματίες», πρόσθεσε. Άλλοι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον οικισμό Τζαραμάνα, όπου ζουν κυρίως Κούρδοι.

Israel Strikes Militant Group in Syria Amid Clashes with Druze Fighters, Sends Warning to Damascus

