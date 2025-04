Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε χθες Τρίτη ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Γκουτέρες απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ).

«Η υπόσχεση της λύσης δυο κρατών διατρέχει κίνδυνο να εκλείψει εντελώς», προειδοποίησε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας αφιερωμένης στο ζήτημα. «Η πολιτική βούληση για την επίτευξη του στόχου αυτού μοιάζει πιο μακρινή παρά ποτέ».

Παρότρυνε κράτη μέλη να πάνε παραπέρα από απλές δηλώσεις και να προτείνουν απτά μέτρα για να περισωθεί η λύση των δύο κρατών. «Ο χρόνος εξαντλείται», επισήμανε.

Τόνισε για ακόμη μια φορά πως είναι θορυβημένος για την επιδείνωση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κατέρρευσε η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο.

Καταδίκασε το ότι συνεχίζει να μην εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, τονίζοντας πως η ανθρωπιστική κρίση έχει φθάσει σε επίπεδο «πέρα από κάθε φαντασία».

«Μ’ έχουν θορυβήσει δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων που αφήνουν να εννοηθεί πως η βοήθεια χρησιμοποιείται ως μοχλός για να υπάρξουν στρατιωτικά κέρδη. Η βοήθεια δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο», είπε.

UN Secretary-General Antonio Guterres says the two-state solution is “at risk of dwindling to the point of disappearance” more than 50 days into Israel’s total blockade of aid to Gaza. pic.twitter.com/VsWMMklUbB

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 29, 2025