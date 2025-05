Γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της, υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματα που υπέστη το απόγευμα χθες Παρασκευή όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγκάρδης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/stringer).

A black Mercedes SUV has hit 8 people in Stuttgart, No fatalities reported but that CPR being administered looks serious. The driver is in custody.

It is not currently being treated a terrorism. pic.twitter.com/YQc3DXeeS0

— David Atherton (@DaveAtherton20) May 2, 2025