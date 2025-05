Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που εξαπολύθηκαν από τον ρωσικό στρατό τραυμάτισαν 35 ανθρώπους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, γνωστοποίησαν τοπικοί αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από pravda.com.ua/Харьковская ОВА).

Η επιδρομή ακολούθησε τα ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, κατά τα οποία τραυματίστηκαν πάνω από 20 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές εκεί.

Right now, Russia is yet again attacking Ukraine. Kharkiv has been hit by dozens of «Shahed» drones. Residential buildings, enterprises, and civilian infrastructure have been damaged. As of now, more than 40 people have been reported injured. Rescuers and relevant services are… pic.twitter.com/cC2PYfPVRl

«Ο αριθμός των τραυματιών στη μαζική επίθεση στο Χάρκοβο με drones Shahed (σ.σ. ιρανικού σχεδιασμού) αυξήθηκε σε 35», ανέφερε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Ολεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

Είχε αναφέρει νωρίτερα ότι σπίτι, ψηλή πολυκατοικία, κατάστημα και χώρος στάθμευσης υπέστησαν ζημιές από πλήγματα drones.

Το Χάρκοβο, πολύ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών, γίνεται στόχος επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα νέα ρωσικά πλήγματα καταγράφονται αφού Ουάσιγκτον και Κίεβο υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας θα συγκροτηθεί ταμείο για την ανοικοδόμηση της χώρας και παρέχεται στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους.

The number of victims of the Russian attack has increased to 29 in Zaporizhia, — OVA.

The injured have contusions, blast injuries, cuts, burns, and fractures. As of this morning, 12 people are in medical facilities in Zaporizhia. pic.twitter.com/sy3yIYpGoY

