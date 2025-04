Παραλίγο τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στις Φιλιππίνες, όταν τουρίστας προσπάθησε να βγάλει selfie με έναν κροκόδειλο, νομίζοντας πως ήταν άγαλμα, μέχρι που εκείνος του επιτέθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σιάι. Ο 29χρονος πέρασε πάνω από ένα συρματόπλεγμα, μπήκε στο κλουβί του κροκόδειλου και έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του προκειμένου να ποζάρει για φωτογραφίες.

Οι τρομοκρατημένοι επισκέπτες του φώναζαν να φύγει, αλλά ήταν αργά. Το μεγαλόσωμο ερπετό όρμησε καταπάνω του.

Βίντεο δείχνουν τον τουρίστα να ουρλιάζει από τον πόνο, καθώς ο κροκόδειλος σφίγγει τα σαγόνια του γύρω από το χέρι του. Στη συνέχεια, αρπάζει τον μηρό του και κάνει περιστροφές στο νερό, προσπαθώντας να τον ακρωτηριάσει.

Filipino man mistakes crocodile for fake plastic figure, nearly gets himself kiIIed pic.twitter.com/gFIa2iK8IB

— TaraBull (@TaraBull808) April 28, 2025