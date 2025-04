Ξεκίνησε το πάρτι στο Άνφιλντ: Ο Σλοτ αποθεώθηκε από τον κόσμο (vids)

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής την Τότεναμ (27/4, 18:30), με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να θέλει έναν βαθμό προκειμένου να κατακτήσει και μαθηματικά τη φετινή Premier League.

Μάλιστα, ο Ολλανδός προπονητής των Reds άκουσε τους φίλους της ομάδας να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του στους του «Live Is Life», των Opus.

«Κοκκίνησαν» οι δρόμοι γύρω από το Άνφιλντ εν αναμονή της μαθηματικής κατάκτησης της Premier League, από τη Λίβερπουλ.

