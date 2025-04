Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου & ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο του “3rd Capital Link Cyprus Business Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διοργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή της Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Safe Bulkers, Inc., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE (NYSE: SB).

Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, CEO, Chairman & Director της Safe Bulkers, Inc. με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή Εκπροσώπων της Κυπριακής Κυβέρνησης και άλλων διακεκριμένων επίσημων προσκεκλημένων, χτύπησαν το “Closing Bell”, το Καμπανάκι Λήξης των Εργασιών της Παρασκευής 4 Απριλίου, 2025.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε στην Wall Street την Κυπριακή σημαία μαζί με τη σημαία των ΗΠΑ και τη σημαία της Safe Bulkers, Inc., και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την ημέρα αυτή.

Ο κ. Chris Taylor, Chief Development Officer – NYSE πραγματοποίησε Εισαγωγική Ομιλία.

Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, CEO, Chairman & Director – Safe Bulkers (NYSE: SB); Vice President – Cyprus Union of Shipowners, σχολίασε : «Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε τη δέκατη χρονιά μετεγκατάστασης της έδρας μας στη Κύπρο, και έχουμε τη χαρά και τιμή να χτυπάμε σήμερα μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, το καμπανάκι λήξης των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 3ου Capital Link Cyprus Business Forum, που πραγματοποιήθηκε επίσης σήμερα, Παρασκευή 4 Απριλίου 2025, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη».

Στην τελετή συμμετείχαν: κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, CEO, Chairman & Director – Safe Bulkers (NYSE: SB); Vice President – Cyprus Union of Shipowners, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα. Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νικόδημος Δαμιανού, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα. Ειρήνη Πική, Υφυπουργός Παρά Τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευάγγελος Σάββα, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, Δρ. Κρις Πατσαλίδης, Διοικητής – Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, κ. Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος – Ελληνική Τράπεζα, Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής Πρόεδρος – Safe Bulkers Inc., κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Chief Financial Officer – Safe Bulkers Inc., κ. Χρήστος Μεγάλου, Director – Safe Bulkers Inc, κα. Μαρίνα Χατζηιωάννου, Director – Safe Bulkers Inc., κα. Μαρία Χατζηιωάννου, ESG Executive – Alassia Newships Management Inc., κ. Βασίλης Χατζηιωάννου – Safe Bulkers Inc., η κα. Στάλω Χατζηιωάννου – Safe Bulkers Inc, κ. Νίκος Μπορνόζης, President & CEO – Capital Link Inc., κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link Inc., και άλλοι επίτιμοι προσκεκλημένοι.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού, αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολούθησαν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το 3rd Capital Link Cyprus Business Forum διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών – Cyprus Union of Shipowners και με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας – Republic of Cyprus Shipping Deputy Ministry, και του Οργανισμού Invest Cyprus. Στόχος αυτού του κορυφαίου Συνεδρίου ήταν να προωθήσει έναν ανοιχτό διάλογο για το επιχειρηματικό και επενδυτικό τοπίο της Κύπρου, τονίζοντας το άνοιγμα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην παγκόσμια αγορά.

Η Safe Bulkers, Inc. είναι Grand Sponsor αυτού του συνεδρίου και φιλοξένησε τη δεξίωση του δείπνου προς τιμήν του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, την βραδιά που προηγήθηκε της εκδήλωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε:

https://forums.capitallink.com/cyprus/2025/nyse.html

https://forums.capitallink.com/cyprus/2025/overview.html