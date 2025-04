«Δεν έχει επιτραπεί να εισέλθει καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας από τη 2η Μαρτίου 2025», με άλλα λόγια για «την πιο μακρά περίοδο» από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, επισήμανε ο διευθυντής του τμήματος της UNICEF που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ο Εντουάρ Μπεγκμπεντέ.

Αυτό έχει προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων, ασφαλούς πόσιμου νερού, στέγης και ιατρικών εφοδίων, εξήγησε.

Χωρίς τα απόλυτα απαραίτητα, ο υποσιτισμός, και ασθένειες και άλλες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προληφθούν θα οδηγήσουν σε θανάτους παιδιών, προειδοποίησε.

«Η UNICEF έχει χιλιάδες παλέτες με βοήθεια εν αναμονή για να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας», θύμισε ο κ. Μπεγκμπεντέ.

In #Gaza, an average of 100 children have been killed or maimed every day over the past 10 days.

These are not just numbers.

They are children — with names, dreams, and fears no child should ever endure.

The ceasefire must be reinstated. Now. pic.twitter.com/ziEnyjQ2id

— UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) April 3, 2025