Οι πυρκαγιές που ρημάζουν τη νοτιοανατολική Νότια Κορέα συνεχίζουν να «εξαπλώνονται με ταχύτητα» και είναι πλέον και επίσημα «οι πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφεί» ποτέ στη χώρα, ανέφεραν σήμερα Πέμπτη οι αρχές, δημοσιοποιώντας νέο, ακόμη πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων, που πλέον έφθασε τους 26 νεκρούς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @kamaran_mohamed).

Πάνω από δώδεκα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, κόβοντας στη μέση δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ περίπου 27.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Thousand-year-old Unramsa Temple on Cheondeungsan Mountain South Korea, was completely destroyed by a forest fire yesterday. It quickly spread due to strong winds, burning down both the main building and its outbuildings.

«Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα», συνόψισε ο Λι Χαν-κιούνγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο απολογισμό: «26 άνθρωποι είναι νεκροί, 8 σοβαρά τραυματισμένοι και 22 πιο ελαφριά τραυματισμένοι».

Οι δασικές πυρκαγιές, με την οποία δίνουν μάχη χιλιάδες πυροσβέστες με την υποστήριξη μονάδων του στρατού, μετέτρεψαν σε αποκαΐδια «358.100 στρέμματα», μ’ άλλα λόγια έκταση μεγαλύτερη από ό,τι «οι φωτιές του 2000, οι οποίες ήταν οι πιο καταστροφικές» στα χρονικά, διευκρίνισε.

Οι αρχές υπογραμμίζουν πως η εξέλιξη των ανέμων και του ξηρού καιρού αποκάλυψαν τα όρια των συμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

❗️🇰🇷 – At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.

A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025