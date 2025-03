Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το βράδυ του Σαββάτου (22/3) έσβησαν τα φώτα τους. Από τις 20:30 έως τις 21:30 έμειναν στο σκοτάδι στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του πλανήτη μας.

Τα φώτα έσβησαν και σε δεκάδες εμβληματικά μνημεία και κτίρια σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στη δράση η Ακρόπολη και το Καλλιμάρμαρο.

Στο Παρίσι στο σκοτάδι βυθίστηκαν ο Πύργος του Άιφελ και η Αψίδα του Θριάμβου. Επίσης, τα φώτα έσβησαν στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη αλλά και στο CSMT στη Βομβάη.

Since 2011, the Empire State Building has been fully powered by wind energy. pic.twitter.com/BhJfDZXMuk

We’re going dark from 8:30 to 9:30 tonight in honor of Earth Hour

Embracing Earth Hour to illuminate future!

At Central Railway, we switched off the lights of the iconic CSMT Heritage Building in support of #EarthHour2025.

Let’s keep the momentum going for a brighter, more sustainable future! #MyHourForEarth #EarthHour #ClimateAction… pic.twitter.com/69dqSYhokj

— Central Railway (@Central_Railway) March 22, 2025