Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στην Ιερουσαλήμ και σε πολλούς άλλους τομείς του κεντρικού Ισραήλ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, θραύσματα πυραύλου των Χούθι μετά την αναχαίτισή του).

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε (από την πολεμική αεροπορία) προτού παρεισφρήσει στον ισραηλινό (εναέριο) χώρο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν των ενόπλων δυνάμεων.

BREAKING | Sirens sound in Tel Aviv and surrounding areas due to launches from Yemen. pic.twitter.com/8tulSrNX7V

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν σειρήνες να ουρλιάζουν στην Ιερουσαλήμ. Ενεργοποιήθηκαν επίσης σε πολλές άλλες κοινότητες του κεντρικού Ισραήλ, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Αυτή ήταν η τέταρτη πυραυλική επίθεση των Χούθι, που ανακοινώθηκε πως αναχαιτίστηκε, από την Τρίτη, οπότε ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε μαζικής κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τερματίζοντας την κατάπαυση του πυρός που είχε ξεκινήσει τη 19η Ιανουαρίου.

Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι «στοχοποίησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν», κοντά στο Τελ Αβίβ, με «υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο».

«Η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της», υποστήριξαν μέσω Telegram, χωρίς να διευκρινίσουν ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου δεν αναφέρθηκε καμιά ζημιά, ούτε την ώρα της επίθεσης, της τρίτης μέσα σε 48 ώρες κατ’ αυτούς.

Οι Χούθι ανέφεραν επίσης πως στοχοποίησαν «πολεμικά πλοία» της δύναμης κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα με drones «για έκτη συνεχόμενη ημέρα». Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν σ’ αυτόν τον ισχυρισμό.

⚡️🇾🇪BREAKING:

The Yemeni Armed Forces announced the execution of two military operations: the first targeted Ben Gurion Airport in occupied Jaffa [Tel Aviv] with a Palestine-2 hypersonic ballistic missile; the second targeted several warships belonging to the aircraft carrier… pic.twitter.com/O0BuLENy1g

— Suppressed News. (@SuppressedNws) March 21, 2025