Μια έκθεση που θεωρείται η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για το κλίμα παγκοσμίως, περιγράφει τη θλιβερή κατάσταση ενός πλανήτη που έχει καταγράψει τα 10 θερμότερα έτη της τελευταίας δεκαετίας.

Η έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος απαριθμεί ανησυχητικά ρεκόρ που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα έπρεπε να σοκάρουν τον κόσμο ώστε να λάβει δραστικά μέτρα – αλλά προειδοποιούν ότι μάλλον δεν θα το κάνουν, δεδομένης της έλλειψης επείγουσας ανάγκης που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι παγκόσμιοι ηγέτες.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα – καθώς και του μεθανίου και του οξειδίου του αζώτου – βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 800.000 ετών.

Ακολουθούν τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης:

Το περασμένο έτος επιβεβαιώθηκε ότι ήταν το θερμότερο από την έναρξη των καταγραφών πριν από 175 χρόνια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023.

Και το 2024 οι παγκόσμιες ξεπέρασαν τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από το βασικό επίπεδο που είχε καθοριστεί το 1850-1900, σύμφωνα με τον WMO.

Πρόκειται για το θερμότερο έτος στα 175 χρόνια καταγραφής των παρατηρήσεων.

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει οριστικά τα παγκόσμια όρια που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού – από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – αλλά πλησιάζουμε.

Τα επίπεδα ρεκόρ των αερίων του θερμοκηπίου ευθύνονται κυρίως για τις υψηλότερες θερμοκρασίες, υποβοηθούμενα από μια βραχυπρόθεσμη ώθηση από το Ελ Νίνιο, ένα καιρικό μοτίβο που δημιουργεί θερμότερα νερά στον ανατολικό Ειρηνικό, αναφέρει η έκθεση.

Η μακροπρόθεσμη υπερθέρμανση του πλανήτη εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 1,34 και 1,41 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ανέφερε ο WMO.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο περιορισμός της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου είναι ακόμη εφικτός, αλλά «οι ηγέτες πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά για να το πετύχουν».

Our planet is issuing more distress signals.

The new @WMO report shows that limiting long-term global temperature rise to 1.5°C is still possible.

Leaders must step up to make it happen, seizing the benefits of cheap, clean renewable energy & new National climate plans.… pic.twitter.com/96OtCQrQyG

— António Guterres (@antonioguterres) March 20, 2025