Η διεύθυνση του βρετανικού αεροδρομίου Χίθροου ανακοίνωσε την επανέναρξη «ορισμένων πτήσεων» σήμερα το βράδυ, τονίζοντας ότι το αεροδρόμιο θα επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία αύριο, Σάββατο.

Το αεροδρόμιο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό σήμερα για όλη την ημέρα, ύστερα από τεράστια πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις του, προκαλώντας προβλήματα στα προγράμματα πτήσεων σε όλον τον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Σον Ντόιλ, δήλωσε σήμερα το απόγευμα σε δημοσιογράφους ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο είναι κάτι «πρωτοφανές», λέγοντας πως δεν έχει δει διακοπή λειτουργίας αεροδρομίου σε τέτοια κλίμακα για πολλά χρόνια.

Στην ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο Χίθροου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών μας και όσων εργάζονται στο αεροδρόμιο. Ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, το Χίθροου χρησιμοποιεί τόση ενέργεια όσο μια μικρή πόλη, επομένως η επιστροφή σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία απαιτεί χρόνο. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε το περιστατικό αυτό».

Οι πρώτες πτήσεις θα είναι πτήσεις επαναπατρισμού και μετεγκατάστασης αεροσκαφών, αναφέρει σχετικά στην ανακοίνωσή της η διεύθυνση του βρετανικού αεροδρομίου καλώντας τους επιβάτες να μην ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο, «εκτός εάν η αεροπορική σας εταιρεία σας έχει συμβουλεύσει να το κάνετε».

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025