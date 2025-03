Συρία: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα περίχωρα της Δαμασκού

Το πρώτο κύμα εκρήξεων στη Συρία και συγκεκριμένα στα περίχωρα της Δαμασκού αναφέρθηκε περίπου στις 00:50, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν.

Περίπου στις 01:05 ισραηλινά αεροπλάνα πέταξαν πάνω από τη Δαμασκό και συγκεκριμένα στα δυτικά περίχωρα της πρωτεύουσας. Οι ντόποιοι τις αποκάλεσαν ως τις πιο έντονες αεροπορικές επιδρομές από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, όπου οι Ισραηλινοί στόχευαν στόχους της Χεζμπολάχ και αποθήκες οπλισμού.

Οι επιθέσεις φέρονται να σημειώθηκαν σε δύο, κατά άλλες πηγές σε τρία κύματα. Δεν είναι ακόμα γνωστή η στόχευση και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν σημειώθηκαν επιθέσεις μέσα στην πόλη της Δαμασκού. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν επιβεβαιωμένες επιθέσεις στην πόλη Αλ Κίσβα 13 χιλιόμετρα νοτίως της πρωτεύουσας της Συρίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν μάλιστα σε νέες περιοχές της επαρχίας Κουνέιτρα στη νότια Συρία, εισερχόμενες στο χωριό Αλ Άσα, φτάνοντας στο χωριό Αλ Ραφίντ πριν κατευθυνθούν στο χωριό Αμπού Γκάρα της επαρχίας. Πολλές επιθέσεις σημειώθηκαν σήμερα στο Λίβανο, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και πλέον και στη Συρία.

Kurds celebrating #Newroz in Ruken Aldien neighbourhood in #Damascus for the 1st time ever.

Assad & Baath’a fascism prevented us from getting to know the Kurdish traditions & language despite living with them in the same #Syria.

pic.twitter.com/FhwMoYNb8j

— Zaina Erhaim 🪬 (@ZainaErhaim) March 20, 2025